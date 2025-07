Donelli fica fora dos relacionados e pode ser negociado pelo Corinthians

O goleiro Matheus Donelli pode estar de saída do Corinthians. Neste domingo, o jovem arqueiro ficou de fora da lista de relacionados para o jogo contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Donelli, até então, era visto pelo clube como reserva imediato de Hugo Souza na posição. Contudo, por opção técnica de Dorival Júnior, o goleiro viu Felipe Longo assumir o posto contra o Massa Bruta. O movimento indica que o atleta perdeu espaço e pode ser negociado nesta janela de transferências.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, o jogador chegou a ganhar sequência como titular depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, no ano passado. A torcida alvinegra, no entanto, sempre o viu com desconfiança.

O arqueiro de 23 anos possui passaporte italiano, o que pode facilitar uma venda para o futebol europeu. Isso porque ele não ocuparia vaga de estrangeiro em um time do Velho Continente.

Matheus Donelli soma, ao todo, 28 partidas disputadas pelo Corinthians. Na atual temporada, foram 11 jogos, com 14 gols sofridos.

O contrato do goleiro com o clube é válido até o fim de junho de 2028.