Diretor da base do Flamengo usa estereótipo sobre africanos e pede desculpa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O novo diretor da base do Flamengo, Alfredo Almeida, usou um estereótipo a respeito dos jogadores africanos durante a entrevista coletiva de apresentação, hoje, no Ninho do Urubu.

Alfredo mencionou os africanos como exemplos de "valências físicas". Mas ao se referir à parte mental, mencionou "outras zonas da Europa e do globo".

O Observatório Racial do Futebol é um dos movimentos que já apontaram problema nesse tipo de comparação.

"Essa questão é bem problemática, porque atualiza a ideia da época da escravidão em que os pretos eram vistos como privilegiados fisicamente justamente para trabalhar mais duro e não para pensar, assim como os animais. A exploração da força de trabalho era justificada também por isso. Do outro lado, a premissa se reafirma. Os cargos que precisam de habilidades intelectuais são destinados aos brancos: presidentes, diretores, treinadores, os camisas 10", escreveu a psicóloga Fernanda Lima, em um texto reproduzido em 2020 no site do Observatório, originalmente publicado no site Peleja.

O dirigente do Flamengo, posteriormente, pediu desculpas pela fala. Alfredo é português e chegou ao Flamengo no começo da temporada.

A resposta completa de Alfredo na coletiva

O que o atleta brasileiro tem, talvez não tenha em nenhuma parte do mundo. O dom, a magia, irreverência, a bola fazendo parte do corpo. Depois, existem outras zonas do globo que têm outras valências. A África tem valências físicas como quase nenhuma parte do mundo. A parte mental, temos que ir a outras zonas da Europa e do globo.

"Há uma realidade do Brasil que pensaram que o europeu vinha ao Brasil comprar força, atletas altos, grande, fortões. Se formos a realidade do Brasil, existe regra e exceção. Exceção era o Ronaldo da vida, que tinha tudo. Mas a regra é termos os Neymares da vida, jogadores franzinos, mas que a bola faz parte do corpo, que descobrem soluções em campo como ninguém. Que conseguem passar por armadores físicos. E os brasileiros passaram a dar ênfase à forma física, a querer jogadores muito fortes, rápidos. Pulsantes".

"A Europa não pede isso do brasileiro, pede o que não tem lá, a magia. Muitas vezes, ao trabalhar aos 12, 13, 14 numa academia, me perdoem a expressão, para mim é até crime. Não só estamos a prejudicar o que ele tem de bom, estamos a tirar a magia. O mundo mudou mais nos últimos 10 anos do que nos últimos 50 anos. Hoje se um menino de 14 anos se tirar uma selfie na frente do espelho cheio de volume para o Instagram vai ter muitos seguidores. Esse menino, se não tivesse esse volume, teria mais agilidade, ia para cima dos adversários, com rapidez. Aquele atleta brasileiro que nos habituamos a ver. Deixou-se de fazer isso para transformar meninos, adolescentes em robôs nas academia. Isso que o Boto quis explicar. A Europa não vem procurar isso no Brasil, veio procurar talento, magia. Não pago ingresso para ver um fortão e grandão, mas para ver algo diferente. Queremos resgatar isso e podemos ser pioneiro nisso no maior clube no Brasil".

O pedido de desculpas

"Durante a entrevista coletiva de minha apresentação como diretor da base do Flamengo, fiz uma explanação mais ampla sobre os diferentes perfis de atletas ao redor do mundo e as valências que costumam ser observadas por clubes no processo de formação e recrutamento.

Um trecho específico da minha fala, isolado do contexto geral, acabou gerando interpretações que em nada refletem meu pensamento. Por isso, peço desculpas se a forma como me expressei causou qualquer desconforto. Não houve, em momento algum, a menor intenção de soar discriminatório

Tenho total consciência de que há atletas com grande capacidade tática no futebol africano, assim como existem jogadores europeus com enorme talento criativo e brasileiros com impressionante força física. As características dos jogadores não se limitam à sua origem geográfica.

Reforço meu respeito a todas as culturas, povos e escolas do futebol. Sigo comprometido com o trabalho de formação no Flamengo, pautado por valores como inclusão, diversidade, ética e desenvolvimento integral dos nossos atletas."