Derrick Lewis revela conversa com Trump após nocaute sobre Xicão no UFC Nashville

O peso-pesado Derrick Lewis protagonizou mais do que um nocaute fulminante no último sábado (12), durante a luta principal do UFC Nashville. Após despachar o brasileiro Tallison 'Xicão' Teixeira com um golpe certeiro em apenas 35 segundos de luta, o veterano surpreendeu novamente - desta vez fora do octógono. Ainda no calor da comemoração, revelou ter conversado por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o próprio lutador, a ligação foi intermediada por Dana White, presidente do UFC. Trump acompanhava o evento à distância e, atendendo ao pedido do norte-americano, White colocou os dois em contato.

"Foi provavelmente a melhor comemoração da minha carreira. O presidente me ligou, conversamos sobre negócios e eu disse para ele esperar até eu chegar à Casa Branca, aí sim falamos direito. Foi muito legal", contou o peso-pesado na coletiva pós-luta.

Lewis aproveitou o momento para manifestar interesse em participar de um evento especial que White e Trump estariam planejando para 2026, possivelmente nos jardins da Casa Branca. A proposta, que já circula nos bastidores da organização, tem despertado o entusiasmo de diversos atletas.

Recordista absoluto

A vitória sobre Xicão não foi apenas simbólica. Com o resultado, Lewis alcançou seu 16º nocaute no Ultimate, ampliando o recorde de mais triunfos por nocaute ou nocaute técnico na história da organização.

Mesmo após 14 meses afastado do octógono e entrando como azarão, o veterano mostrou que seu poder de definição segue intacto. Ele simulou um incômodo no olho para atrair o rival e, assim que o catarinense se aproximou, disparou um cruzado de esquerda que selou o desfecho do combate. No chão, completou a vitória com golpes no ground and pound antes da interrupção do árbitro.

Aos 40 anos, Derrick Lewis soma agora 29 vitórias na carreira e se consolida como uma das figuras mais carismáticas e perigosas da divisão dos pesados. Já Tallison Teixeira, que vinha embalado por oito vitórias - todas no primeiro round - sofreu sua primeira derrota no MMA profissional, encerrando a invencibilidade com um cartel de 8-1.

A quick call to the president post TKO win ?@TheBeast_UFC | #UFCNashville pic.twitter.com/kny9rJDsox

- UFC (@ufc) July 13, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok