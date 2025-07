Davide Ancelotti fala em "coragem" e quer que Botafogo jogue como campeão

Apesar de estar presente na área técnica do Botafogo na vitória sobre o Vasco, no último sábado, Davide Ancelotti foi apresentado nesta segunda-feira como treinador do Glorioso. Em sua primeira coletiva, o italiano afirmou estar alinhado com os valores do clube e comentou sobre seu modelo de jogo.

"Falando de valores do clube, ambição, paixão e coragem, estamos alinhados. Acredito que no futebol de hoje o time tem que jogar bem e ser organizado e disciplinado para ganhar. Vamos trabalhar duro para conseguir isso. Acredito que os jogadores têm que representar os valores do botafogo que são claros. Temos que jogar com coragem, somos um time campeão", disse.

DAVIDE ANCELOTTI È UFFICIALMENTE QUI! ??? Novo técnico do Glorioso, Davide Ancelotti é apresentado pelo Boss, John Textor, em coletiva de imprensa no Estádio Nilton Santos. Muito sucesso no Mais Tradicional, professor!?? #VamosBOTAFOGO ?? Davide estará AO VIVO para um... pic.twitter.com/dAJiQ5Nqb9 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 14, 2025

Em seguida, Davide falou sobre sua idade e experiência como técnico. Com 35 anos, o italiano é o treinador mais jovem do Brasileirão e se prepara para iniciar o primeiro trabalho da carreira.

"Sou jovem, mas tenho muitos anos trabalhando no futebol. Cheguei semana passada, mas os profissionais do clube me ajudam muito. Ser jovem também tem sua parte positiva. Posso cometer erros e vou cometer erros, mas estamos em um ambiente em que todos estão crescendo e eu, como treinador, quero crescer do lado do botafogo", analisou.

Vínculo com a Seleção

O contrato de Davide Ancelotti prevê um retorno à função de auxiliar técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O italiano, filho de Carlo Ancelotti, reforçou que está focado no Botafogo e que não pensa na Seleção neste momento.

"Eu sou treinador do Botafogo. Minha concentração e entrega são para o clube. Estou com a cabeça 100% aqui, não estou penando em outra coisa. Tem a Copa do Mundo no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, no momento sou treinador do Botafogo. Sei que tenho que trabalhar duro e vou fazer isso. Estou aqui hoje pelo meu trabalho. Vou passo a passo com calma, mas com muita ambição", concluiu.

O próximo duelo do Botafogo, oficialmente sob o comando de Davide, será nesta quarta-feira. O Glorioso enfrenta o Vitória pelo Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.