Davide Ancelotti explica relação com o pai e enaltece Botafogo: 'Minha trajetória começa hoje'

O Botafogo apresentou oficialmente, nesta segunda-feira, o técnico Davide Ancelotti, de 36 anos, como novo comandante da equipe para a sequência da temporada. Filho de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, Davide substitui Renato Paiva, demitido após a eliminação para o Palmeiras no Mundial de Clubes.

Em sua estreia, já comandou a equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, em Brasília. O time ocupa a sexta colocação no Brasileirão, com 21 pontos, e volta a campo na quarta-feira, contra o Vitória, no Engenhão, no Rio de Janeiro, no primeiro contato do novo comandante com a torcida.

Durante a coletiva, Davide destacou o que mais o motivou a aceitar o convite. "Foi tudo muito rápido. Quando conversei, não pensei muito. A grandeza que tem esse clube, a gana de ganhar, é a mesma que tenho. Estou muito feliz de estar no Botafogo. A minha trajetória começa hoje, passo a passo, com calma, mas com muita ambição", afirmou. Segundo ele, os valores do clube - coragem, ambição e paixão - estão em sintonia com sua visão de futebol: "Temos que jogar com coragem e personalidade. Somos um time campeão."

Davide também falou com naturalidade sobre a relação com o pai, Carlo Ancelotti, agora à frente da seleção brasileira. Apesar da proximidade, fez questão de se colocar com independência.

"Sou muito orgulhoso de ser filho do Carlo, mas estou aqui pelo meu trabalho. Tenho que demonstrar com resultados e dedicação. Meu pai está feliz de me ter por perto, e eu também estou feliz de estar no Rio. Para começar a minha trajetória, não tem lugar melhor." Ele ainda revelou que fará parte da comissão da seleção durante a Copa do Mundo de 2026 e deixou o futuro em aberto: "No próximo ano, vamos ver o que vai acontecer."

Em relação ao momento atual, reforçou o foco total no clube. "Sou o treinador do Botafogo. Estou comprometido com o clube de agora até o final da temporada. Estarei 100% no Botafogo, não estou pensando em outra coisa. Foi uma semana intensa, com muito trabalho e emoção. Fui muito bem recebido e estou contente por conhecer todos do clube", disse, em português fluente, idioma que tem se esforçado para dominar por respeito à instituição e à torcida.

O técnico mais jovem da Série A também reconheceu os desafios de sua idade, mas encarou com serenidade. "Ser jovem tem pontos positivos, mas também vou cometer erros. Estou em um ambiente onde todos estão crescendo, e pretendo crescer junto com o Botafogo. Os profissionais do clube têm me ajudado muito, e minha comissão está trabalhando forte para conhecermos os adversários e prepararmos bem cada jogo."