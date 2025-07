Dana White muda tom e exalta possível superluta entre Topuria e Makhachev: "Enorme"

Antes da realização do UFC 317, no fim de junho, Dana White freou as expectativas dos fãs sobre uma eventual superluta entre Islam Makhachev e Ilia Topuria. Menos de um mês depois, entretanto, já com 'El Matador' no posto de campeão dos pesos-leves (70 kg), o presidente do Ultimate mudou o tom e, não somente abriu as portas para a possibilidade, mas como exaltou o apelo comercial e esportivo que o confronto traria para a empresa.

E, na visão de Dana, para tirar a disputa do papel basta um resultado coincidir: vitória de Makhachev sobre Jack Della Maddalena, atual campeão meio-médio (77 kg) da liga. Neste cenário, o presidente teria duas estrelas que se aventuraram em novas categorias de peso e alcançaram o bicampeonato. Com tais ingredientes na mesa, o cartola admitiu, em recente entrevista ao 'Full Send Podcast', que a superluta estaria praticamente selada.

"Outra luta enorme seria Ilia (Topuria) vs Islam (Makhachev). Islam está subindo (de peso) e se ele conquistar o título, você imediatamente tem uma superluta entre ele e Ilia. Hipoteticamente falando, não gosto do hipotético. Essas são opções que temos se as coisas transcorrerem dessa forma. Mas nunca se sabe o que irá acontecer", frisou o presidente do Ultimate.

Rivalidade no ranking peso-por-peso

Além de se alfinetarem publicamente, Topuria e Makhachev também rivalizam em outro aspecto: o ranking peso-por-peso do UFC. Ex-campeão até 70 kg e dominante há tempos, o wrestler russo liderava a listagem até mesmo enquanto Jon Jones estava na ativa. Mas tal soberania foi freada pela ascensão de El Matador.

Após nocautear brutalmente Charles Do Bronx e conquistar seu segundo cinturão em divisões de peso diferentes, o georgiano assumiu a primeira colocação e, hoje, é considerado o melhor lutador do plantel da liga. Desta forma, um hipotético confronto direto entre os dois, além de tirar a rivalidade a limpo, definiria, também, o líder soberano do ranking peso-por-peso do UFC.

