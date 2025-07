Cria da base do Corinthians pode deixar o PSG rumo a Portugal

Sem muitas oportunidades, o volante Gabriel Moscardo pode deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. Revelado pelo Corinthians e vendido ao clube francês em 2023, o atleta teria despertado o interesse do Braga, de Portugal, que busca sua contratação por empréstimo.

Além do time português, Sevilla e Real Betis também estariam interessados na contratação do jovem de 19 anos. A informação é do jornal O JOGO.

Apesar da concorrência, o Braga se vê confiante com a possibilidade de viabilizar a chegada do brasileiro. A equipe tem ligação com o grupo do Catar que comanda o PSG e tem essa relação como um trunfo para concluir a transferência.

Contratado pelo PSG junto ao Corinthians, Moscardo custou 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) aos cofres dos franceses. Nesta temporada, o volante esteve emprestado ao Reims, da França, e entrou em campo apenas dez vezes, com um gol marcado.

Moscardo integrou o elenco do PSG na campanha do vice-campeonato do Mundial de Clubes, mas não chegou a atuar no torneio.