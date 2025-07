Dorival perde opções e terá que optar entre atacantes 'em jejum' ou jovens

A derrota do Corinthians para o RB Bragantino deixou claro um problema da equipe de Dorival Junior: marcar gols. E isso pode continuar incomodando na próxima rodada, na quarta-feira (16), contra o Ceará, mais uma vez pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Dorival Jr tem muitos desfalques no setor ofensivo e terá que escolher entre atacantes que convivem com um jejum de gols ou em garotos da base que ainda não balançaram as redes no profissional. Yuri Alberto segue em recuperação de uma lesão na coluna vertebral, e Romero e Memphis levaram o terceiro amarelo e estão suspensos.

As opções são: Gui Negão (que só tem dois jogos no profissional), Dieguinho (dois jogos no profissional), Kayke (quatro jogos), Héctor Hernandez (não marca um gol há 75 dias) e Talles Magno (149 dias sem marcar).

Possível solução de Dorival sequer foi relacionada para o jogo contra o RB Bragantino. O espanhol Héctor Hernandez foi cortado da partida por opção técnica — ele virou o último da fila na posição.

O Corinthians chegou ao seu quinto jogo seguido sem vitória e com apenas dois gols marcados: empate por 0 a 0 contra o Atlético-MG, derrota por 1 a 0 para o Huracán, empate por 0 a 0 contra o Vitória, empate por 1 a 1 com o Grêmio e agora a derrota por 2 a 1 para o Bragantino.

Na partida contra o RB Bragantino o problema ficou nítido. A equipe fechou o jogo com oito chutes a gol, mas muitas chances claras desperdiçadas. O goleiro Lucão foi um dos melhores em campo com seis defesas.

A partida é importante por conta da proximidade das equipes na tabela. O Corinthians é o 11° com 16 pontos, e o Ceará o 9° com 18. A equipe do Parque São Jorge só tem cinco pontos a mais que a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, que é o Vitória com 11 pontos.