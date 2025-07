Corinthians envia ofício à CBF contra supostos erros de arbitragem em derrota para o Bragantino; confira

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians enviou um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) protestando contra supostos erros da equipe de arbitragem na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O documento, direcionado a Samir Xaud, presidente da entidade, foi assinado pelo presidente em atividade do clube Osmar Stabile e pelo diretor jurídico Leonardo Pantaleão. O Timão entende que a arbitragem errou no lance do primeiro gol marcado pelo Bragantino, na Neo Química Arena.

O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo. O atacante Vinicinho invade a área e, ao tocar a bola com a cabeça, é interceptado por Cacá. O zagueiro estica a perna, depois a recolhe, havendo dúvida se, de fato, houve um contato faltoso.

Em primeiro instante, o árbitro da partida, Bruno Arleu de Araújo, não marcou penalidade. Porém, ele recebeu a recomendação de Rafael Traci, comandante do VAR, para observar a jogada no monitor. Após revisão, Bruno mudou a decisão.

O Corinthians afirma que o árbitro, com auxílio do VAR, errou em marcar a penalidade, visto que Cacá "recolheu a perna para evitar o contato com o adversário, não havendo toque."

No ofício enviado à CBF, o Timão ressaltou que Bruno Arleu de Araújo "já havia sido anteriormente penalizado pela Comissão de Arbitragem da CBF, em razão de atuações equivocadas que impactaram rodada da atual edição do Campeonato Brasileiro, tendo sido afastado por rodada e reintegrado em data recente."

A decisão revoltou jogadores, comissão técnica e a torcida do Corinthians, que protestou no estádio. O atacante Romero, inclusive, alfinetou a arbitragem em entrevista após a partida.

Em meio à polêmica, o Timão já mira seu próximo jogo, válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília).