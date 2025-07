Cantora expõe nude, assédio e ameaça de Conor McGregor: 'Sabe quem sou?'

Do UOL, em São Paulo

A artista Azealia Banks publicou fotos íntimas que o lutador Conor McGregor teria mandado para ela nas redes sociais, detonando o assédio cometido pelo ex-campeão do UFC

O que aconteceu

A cantora norte-americana ficou irada com os registros e as mensagens enviadas por McGregor. Ela, que não segue o lutador, recebeu os nudes em suas mensagens diretas.

O lutador mandou duas fotos em que aparece completamente nu e fez uma ameaça velada. "Não seja um rato porque todos os ratos são pegos", escreveu o irlandês, insinuando que ela não tornasse o caso público. "Levantando pesos", escreveu em outra mensagem, em referência a um objeto amarrado em seu pênis.

Conor McGregor teria enviado nudes à cantora Azealia Banks Imagem: Reprodução/X/Azealia Banks

Como você manda para alguém fotos de pau torto e depois ameaça para não contar. Você sabe quem eu sou? Como você realmente vai me assediar sexualmente com esse de pênis de fazendeiro de batatas (sic) e depois me ameaçar para não expor? Querido, você não está tentando ser presidente da Irlanda?

Azealia Banks, sobre nudes ade McGregor

McGregor, que já foi condenado por agressão sexual, ainda não se pronunciou sobre o caso. Ele foi declarado culpado no ano passado em caso de abuso sexual cometido na Irlanda em dezembro de 2018.

O ex-campeão do UFC completa em julho quatro anos longe da principal organização da MMA do mundo. Ele foi campeão dos penas e dos leves, mas está inativo desde 2021.