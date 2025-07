Com o Fluminense em 4° lugar, veja como ficou a tabela final do Mundial de Clubes

Eliminado por 2 a 0 pelo Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes, o Fluminense terminou em quarto lugar na classificação geral, com 11 pontos no total.

O time inglês também foi responsável por eliminar outro time brasileiro na competição. O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 nas quartas de final e ficou em oitavo lugar na competição, com oito pontos.

Outros dois clubes brasileiros caíram nas oitavas de final do mundial. O Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique por 4 a 2, terminando em 11° lugar, com sete pontos. Já o Botafogo ficou em 14°, com seis pontos, depois de perder para o Palmeiras por 1 a 0.

O Chelsea, campeão do torneio, ocupou o primeiro lugar da tabela, com 18 pontos. O Paris Saint-Germain ficou com o vice, somando 15 pontos. Em terceiro lugar, com 13 pontos, ficou o Real Madrid.