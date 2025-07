Com mudanças sutis, Santos entra em reta final de preparação para voltar ao Brasileirão

Depois de mais de um mês sem jogar, o Santos volta aos gramados nesta semana. Na quarta-feira, o clube recebe o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20 horas (de Brasília).

A última partida do Peixe foi em 12 de junho, quando venceu o Fortaleza, fora de casa, pela 12ª rodada da Série A. Na ocasião, Neymar foi desfalque por suspensão, já que foi expulso na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Barreal, Guilherme e João Ricardo (contra) fizeram os gols paulistas no Castelão, enquanto Pikachu fez os dois tricolores.

Em tese, o Santos deveria volta a jogar no último final de semana, mas a CBF decidiu adiar o clássico contra o Palmeiras, pela 13ª rodada. Isso porque o Verdão chegou até as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Mudanças sutis

Neste período sem compromissos oficiais, o técnico Cleber Xavier aproveitou para fazer alguns ajustes no time. O ataque foi um dos principais focos do comandante durante a pausa. Em oito jogos com o treinador, a equipe estufou as redes apenas cinco vezes.

Além dos treinos no CT Rei Pelé, o Santos também realizou um amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES, em Cariacica, no Espírito Santo. O Peixe venceu por 3 a 1, com gols de Neymar, Guilherme e Diego Pituca.

No primeiro tempo, Cleber Xavier esboçou o time que deve ser titular contra o Flamengo. Ou seja, Brazão, Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

Para o duelo contra os cariocas, o técnico não poderá contar com o volante João Schmidt e com o meio-campista Benjamín Rollheiser, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, Willian Arão e Igor Vinícius são novidades. O volante e o lateral direito foram os únicos reforços anunciados neste meio de ano. Além disso, o clube oficializou a renovação contratual com Neymar, que fica até o final de 2025.

Depois de um começo temporada conturbado, o Santos espera deslanchar neste segundo semestre.

Atualmente, o Peixe ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 11 pontos somados. O Flamengo é o líder, com 27.