'Cold' Palmer: estilo frio de meia do Chelsea vai além da comemoração

Já virou uma marca registrada: Cole Palmer faz gol e comemora como se estivesse com frio. A cena se repetiu duas vezes na final do Mundial de Clubes, quando o Chelsea venceu o PSG por 3 a 0 e conquistou o título com uma atuação de gala do camisa 10.

A celebração fez com que o meia fosse apelidado de "Cold (frio)" Palmer. E o estilo "iceman (homem de gelo, em tradução livre)" vai além do gestual, já que o inglês possui uma personalidade mais retraída.

Durante o Mundial, quando foi para a zona mista, deu respostas curtas e não transpareceu ânimo nem mesmo após as vitórias. Quieto fora de campo, ele "falou" com os pés, sendo decisivo para a conquista com dois gols e uma assistência na finalíssima, o que contribuiu para ele ser eleito o craque do campeonato.

Claro que é um grande sentimento, ainda mais porque ninguém acreditava em nós antes do jogo. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra um grande time. Eu gosto de finais. Entendemos os espaços que tínhamos que explorar. Estamos construindo uma coisa especial, importante. Somos um time jovem e estamos na direção certa

Palmer

Comemoração é homenagem a amigo

A comemoração característica de Palmer é, na verdade, inspirada em um amigo. Morgan Rogers, destaque do Aston Villa, atuou na base do Manchester City com o meia e, mesmo com caminhos diferentes no profissional, mantiveram a amizade.

Foi Rogers quem fez primeiro a celebração, quando atuava pelo Middlesbrough, e Palmer quis imitá-lo para homenageá-lo.

Meu irmão Morgz (Morgan Rogers) fez isso pelo Middlesbrough, então disse a ele que faria também se eu marcasse (um gol)

Palmer, ao site da Premier League

Maresca montou estratégia para Palmer

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca revelou que montou a estratégia da final contra o PSG de modo que beneficiasse Palmer em campo.