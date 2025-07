Clube de Portugal anuncia goleiro Kaique Pereira, da base do Palmeiras, por empréstimo

Nesta segunda-feira, o CD Nacional, clube da primeira divisão de Portugal, anunciou a contratação do jovem goleiro Kaique Pereira, de 22 anos, que estava nas categorias de base do Palmeiras. O atleta chega ao novo time para a temporada 2025/26.

Apesar da pouca idade, Kaique já soma passagem pelo Farense, também de Portugal. Ele foi anunciado pelo clube em junho de 2024 e, em sete jogos disputados, sofreu sete gols.

Pelas categorias de base do Verdão, o arqueiro disputou 28 partidas, com 27 gols sofridos. Vale destacar que ele também foi convocado em novembro de 2022 para defender a Seleção Brasileira sub-20.

O jogador, que ainda não recebeu oportunidades no profissional do Palmeiras, tem contrato com o clube brasileiro até 2026.

Na temporada anterior, o Nacional terminou em 14º na primeira divisão de Portugal, com 34 pontos conquistados. Assim, disputará novamente a elite este ano.