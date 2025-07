CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico em Corinthians x Bragantino

O Corinthians ficou na bronca com a arbitragem por causa de um pênalti polêmico marcado na derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda na noite do último domingo, a CBF divulgou o áudio da análise do VAR.

O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo. O atacante Vinicinho invade a área e, ao tocar a bola com a cabeça, é interceptado por Cacá. O zagueiro estica a perna depois a recolhe, havendo dúvida se, de fato, houve um contato faltoso.

Logo após a jogada, o árbitro da partida, Bruno Arleu de Araújo, diz a Rafael Traci, comandante do VAR: "Eu não vi nada, Traci. Para mim, ele [Cacá] se recolhe todo. O Cacá, na hora que vê que vai pegar, ele recolhe a perna. Existe um contato inevitável. Para mim não foi faltoso".

Ainda assim, Bruno Arleu recebeu a recomendação de Rafael Traci para observar a jogada no monitor. "Ele não pega a bola e acerta o corpo do jogador", analisou o responsável pelo VAR.

Bruno mudou a decisão depois de revisar o lance e concluiu: "Vou voltar com tiro penal sem cartão. Para mim é uma jogada imprudente do Cacá". Traci concorda com o veredito do árbitro.

A decisão revoltou jogadores, comissão técnica e a torcida do Corinthians, que protestou no estádio. O atacante Romero, inclusive, alfinetou a arbitragem em entrevista após a partida.

"A gente tentou controlar o jogo no começo, infelizmente levamos esse gol, não sei se foi pênalti. Vem acontecendo muita coisa contra a gente. Mas, também não fizemos o trabalho que tínhamos que fazer. Precisamos ser mais contundentes. A gente treinou, se preparou neste período. Trabalhamos bastante. A gente teve momentos bons no jogo, mas se não fizermos o gol, não serve de nada. O jogo se ganha com gols. Eles fizeram dois gols, o primeiro com uma ajuda, né. Mas, nós temos que estar acostumados com isso. Tem VAR, tem tudo, mas atrapalha mais que ajuda. Vamos contra tudo, estamos acostumados com isso no Corinthians", disse o paraguaio na saída de campo.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge caiu para o 11º lugar da tabela de classificação, com 16 pontos. Do outro lado, o Massa Bruta pula para a terceira posição, com 16.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para esta quarta-feira. A equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Bragantino volta a campo no mesmo dia. O time do interior paulista recebe o São Paulo, às 21h30.