Pista da convocação? Ancelotti elogia quarteto por desempenho no Mundial

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, elogiou o desempenho de quatro jogadores brasileiros durante a Copa do Mundo de Clubes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Chelsea), Andrey Santos (Chelsea) e Éder Militão (Real Madrid).

Os jogadores brasileiros jogaram muito bem. Acho que, individualmente, o Estevão jogou muito bem, o João Pedro foi importante na semifinal e na final, o Andrey Santos foi importante para o Chelsea... E o Militão voltou e será importante para a seleção no ano que vem. Carlo Ancelotti

O italiano esteve no MetLife Stadium para assistir à final da Copa do Mundo de Clubes junto ao presidente da CBF, Samir Xaud, do coordenador executivo geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e do coordenador técnico Juan Santos.

Carlo Ancelotti observa jogadores visando as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, marcadas para o início de setembro.

O que mais Ancelotti falou

Desempenho dos clubes brasileiros: "O Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais, e o Botafogo venceu o PSG, mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus".

Influência do calor: "Foi uma Copa do Mundo fortemente influenciada pelo clima extremamente quente. Por esse motivo, não houve jogos de grande intensidade física. Taticamente, não houve nenhuma novidade. As partidas foram fortemente influenciadas pelo ritmo de jogo, que não foi muito intenso. A boa organização defensiva prevaleceu sobre a qualidade individual dos jogadores".

Felicitações ao Chelsea: "Mereceu [o título] pela consistência demonstrada ao longo do torneio. Exibiu jovens jogadores de grande qualidade, como Palmer e João Pedro".