Campeão do UFC, Merab Dvalishvili conquista prêmio ESPY de 'Lutador do Ano'

Mesmo sem entrar no octógono no último final de semana, Merab Dvalishvili conquistou mais um troféu para sua galeria. No sábado (12), o atual campeão peso-galo (61 kg) do UFC foi anunciado como o ganhador do prêmio de 'ESPY' - promovido pela 'ESPN' americana - de 'Lutador do Ano' em 2025.

Diferentemente de outras condecorações, o prêmio 'ESPY' não leva em consideração o calendário anual, mas sim um período de 12 meses entre as cerimônias, que neste ano acontece no próximo dia 16 de julho. Sendo assim, a ESPN americana considera o georgiano como o 'Lutador do Ano' de 2025 pelos seus feitos entre 1º de julho de 2024 e 20 de junho da atual temporada.

Merab nos últimos 12 meses

Portanto, neste período específico julgado pela premiação da ESPN americana, Merab Dvalishvili foi eleito o lutador mais destacado entre seus concorrentes. Em setembro do ano passado, o georgiano se sagrou campeão peso-galo do UFC ao destronar Sean O'Malley, vencedor do mesmo prêmio em 2024, na decisão unânime dos juízes.

Já em janeiro deste ano, Merab fez sua primeira defesa de título, e com sucesso, superando o russo Umar Nurmagomedov, novamente por pontos. Cinco meses depois, o campeão manteve seu trono ao vencer novamente Sean O'Malley, desta vez por finalização, completando, portanto, três vitórias em disputas de cinturão no período levado em conta pelo prêmio 'ESPY'.

Concorrentes

A conquista ganha ainda mais importância ao considerar os rivais que o georgiano superou para se sagrar 'Lutador do Ano' em 2025. Também haviam sido indicados ao prêmio da ESPN americana os campeões do UFC Dricus du Plessis, do peso-médio (84 kg) e Kayla Harrison, do peso-galo feminino, além do ex-detentor do cinturão peso-leve (70 kg) do Ultimate Islam Makhachev, que abdicou da coroa para tentar um segundo título nos meio-médios (77 kg).

Em boa companhia

Agora, Merab Dvalishvili entra para um seleto grupo de lutadores de MMA vencedores do prêmio ESPY. Anteriormente, quando a condecoração englobava atletas de diferentes modalidades, como boxe, artes marciais mistas e wrestling, Ronda Rousey, Conor McGregor e Demetrious Johnson foram premiados.

Desde a mudança promovida pela ESPN, com a criação de uma premiação exclusiva para atletas do MMA, outros cinco astros do UFC haviam sido declarados vencedores: Daniel Cormier, em 2019, Khabib Nurmagomedov, em 2021, Charles 'Do Bronx' Oliveira, em 2022, Jon Jones, em 2023, e Sean O'Malley, em 2024.

? Breaking News ?@MerabDvalishvil is the @ESPYS winner for 2025 Fighter Of The Year! pic.twitter.com/zkbGwKYDMV

- UFC (@ufc) July 13, 2025



