Camisas usadas por Palmer e João Pedro em final contra o PSG vão a leilão por mais de R$ 60 mil

Fãs de Chelsea e Paris Saint-Germain têm, desde esta segunda-feira (14), a oportunidade de dar um lance nas camisas usadas pelos jogadores na final da Copa do Mundo de Clubes. O leilão online acontece pelo site da MatchWornShirt.

Entre as camisas mais cobiçadas da equipe inglesa está a de Cole Palmer, autor dos dois primeiros gols do Chelsea na grande decisão e eleito melhor jogador do campeonato, custando mais de R$61 mil, e a de João Pedro, artilheiro brasileiro que deu números finais à partida, por cerca de R$ 13 mil.

Mesmo com a derrota na grande decisão, a torcida do PSG, embalada pelo grande momento da equipe, também está investindo na compra de itens únicos. Entre os maiores valores estão as camisas de Déssiré Doué, em torno de R$ 31 mil reais no lance atual, e de Hakimi, com cifras superiores a R$ 24 mil, além do item usado por João Neves, por cerca de R$ 20 mil.

1 - Cole Palmer - R$ 61.862



2 - Désiré Doué - R$ 24.058



3 - João Neves - R$ 20.157



4 - Vitinha - R$ 19.532



5 - Dembélé - R$ 17.556



6 - Kvaratskhelia - R$ 17.579



7 - João Pedro - R$ 13.035



8 - Moisés Caicedo - R$ 11.186



9 - Reece James - R$ 10.431



10 - Enzo Fernández - R$ 9.168

As duas equipes finalistas também contam com outros leilões no site. O Chelsea, por exemplo, ainda disponibiliza camisas para lances do jogo em que eliminou o Fluminense, incluindo a de João Pedro, autor dos dois gols da equipe. Até mesmo os uniformes usados pelo Paris Saint-Germain na derrota para o Botafogo foram leiloados, com as camisas de Kvaratskhelia e Doué entre as mais concorridas.