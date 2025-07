Câmara aprova projeto para Lei de Incentivo ao Esporte se tornar permanente

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Câmara dos Deputados aprovou, em sessão plenária extraordinária hoje (14), o projeto que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte. A proposta será enviada ao Senado.

Através da Lei de Incentivo ao Esporte, empresas e pessoas físicas podem deduzir do Imposto de Renda doações e patrocínios realizados para projetos desportivos. O mecanismo se tornou o principal financiador do esporte brasileiro.

O que aconteceu

A aprovação foi por unanimidade. A partir da publicação da futura lei complementar, será revogada a atual (11.438/06), cuja vigência iria até 2027.

Recentemente, grandes nomes e organizações esportivas enviaram um ofício ao presidente Lula. O documento demonstrava preocupação com o futuro da Lei de Incentivo ao Esporte.

No escopo atual, a LIE está vinculada à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A LDO, porém, aponta que, em caso de "déficit primário", ou seja, os gastos do governo são superiores à arrecadação, todos os benefícios fiscais são suspensos.

Alguns campeões e atletas olímpicos e paralímpicos acompanharam a votação do Plenário. Emanuel Rego, que foi atleta do vôlei de praia e atualmente é diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB), esteve entre eles. Lars Grael, da vela, Ana Moser, ex-atleta de vôlei, Caio Bonfim, da marcha atlética, Verônica Hipólito, do atletismo paralímpico, e Hortência, ex-atleta de basquete, também marcaram presença.

Em 2024, a Lei de Incentivo ao Esporte bateu recorde de arrecadação, com R$ 1 bilhão. Desde 2007, a LIE ajudou a captar cerca de R$ 6 bilhões. "A lei é o construtor de pontes entre a periferia do Brasil e quadras, campos e ginásios. E essa oportunidade que a nossa juventude tem, queremos multiplicar, para fazer do esporte uma ferramenta para o desenvolvimento humano", disse Orlando Silva, Ministro do Esporte à época da implementação da lei.

De acordo com o texto aprovado, haverá um aumento na arrecadação a partir de 2028. As deduções permitidas por parte de pessoas jurídicas passam de 2% para 3% do Imposto de Renda devido.

Sob o argumento de que os temas não são correlatos, Silva retirou a concorrência do incentivo com outro previsto na Lei 14.260/21, para projetos de reciclagem (ProRecicle). Uma outra novidade no projeto de lei complementar é que ele disciplina como os Estados e municípios poderão adotar legislações seguindo os parâmetros da lei federal.

O deputado Mauricio do Vôlei (PL-MG), campeão olímpico em 2016, defendeu a aprovação do texto: "O esporte brasileiro fala muito mais alto que qualquer lado partidário", disse ao site da Câmara.

O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), salientou o próximo passo do projeto. "Vamos trabalhar para que esta lei seja sancionada pelo presidente Lula, que é uma conquista histórica e importante para o esporte brasileiro", apontou, também ao site da Câmara.

No último mês, a "Sou do Esporte", associação sem fins lucrativos, divulgou um relatório nacional da economia do esporte. O estudo, que utilizou dados de 2023, apontou que a indústria do segmento movimentou R$ 183,4 bilhões, o equivalente a 1,69% do PIB nacional.



Temos uma Lei de Incentivo ao Esporte que tem de ser renovada a cada dois anos. A Lei de Incentivo à Cultura é perene, não passa por algum tipo de análise, simplesmente existe. Além disso, tem a Lei Paulo Gustavo. Olha como a cultura consegue mobilizar o legislativo. Aí você pensa: 'o que está acontecendo com o esporte?', temos esse resultado. Vimos que o PIB do esporte é maior que o da cultura, 1,69% contra 1,55%. Já começa a, digamos, desmanchar a narrativa de que o esporte é despesa

Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte, ao UOL