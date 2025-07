Cacá vê erro de árbitro em pênalti contra o Corinthians: "Acho que não foi"

O zagueiro Cacá falou sobre o pênalti polêmico marcado contra o Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor acredita que o árbitro Bruno Arleu de Araújo errou.

O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo. O atacante Vinicinho invade a área e, ao tocar a bola com a cabeça, é interceptado por Cacá. O zagueiro estica a perna depois a recolhe, havendo dúvida se, de fato, houve um contato faltoso.

Após a partida, o jogador passou pela zona mista e, questionado pela imprensa sobre a jogada, disse que não viu pênalti.

"Eu acho que não foi. Mas, fazer o que? Já me falaram ali que esse árbitro tem más intenções. Pode ser que ele aproveitou o momento ali e, não sei se ele não gosta do Corinthians, e tomou a decisão dele. Mas, às vezes também foi um erro de ser-humano. Ele erra, eu erro, todos nós erramos. Paciência, eu acho que não foi. Foi um lance difícil para ele, ele tomou a decisão de dar o pênalti. É ter paciência, manter a cabeça equilibrada e buscar o resultado, que é o mais importante", afirmou.

Cacá também falou sobre o momento do Corinthians na temporada. Após o apito final, o elenco foi vaiado e ouviu protestos da torcida. Já são cinco jogos consecutivos sem vencer.

"Eu, se fosse torcedor, também ia ficar chateado. Os torcedores pagam ingresso, vêm e fazem o show deles, apoiam. Eles estão em uma posição correta de cobrar, de ficar sem paciência. Nós jogadores temos que manter o equilíbrio e saber que temos que ir em busca dos resultados, somar pontos", comentou.

"Hoje tivemos a infelicidade de tomar um gol no finalzinho. Mas, a equipe batalhou, teve boas oportunidades. Nos detalhes, não conseguimos fazer, e o Bragantino teve a sorte de fazer ali no fim", concluiu.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge caiu para o 11º lugar da tabela de classificação da Série A, com 16 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para esta quarta-feira. A equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.