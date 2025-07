Marcus Buchecha revela drama nos bastidores antes de assinar com o UFC

Após anos de domínio no jiu-jitsu e uma transição promissora para o MMA, Marcus 'Buchecha' enfrentou um dos momentos mais difíceis da carreira, longe dos tatames e do octógono. O peso-pesado, que iniciou sua trajetória nas artes marciais mistas com quatro vitórias consecutivas pelo ONE Championship, viveu um longo período de inatividade que quase o levou a abandonar o esporte.

O multicampeão mundial, que deixou uma das trajetórias mais vitoriosas da história do jiu-jitsu para se aventurar no MMA, relatou, em entrevista ao portal 'MMA Fighting', o impacto emocional dos meses sem lutar. Além disso, revelou os entraves para se desvincular contratualmente da liga asiática.

"Muitas vezes pensei em me aposentar porque eu não aguentava mais, aquilo estava me matando por dentro. Não poder lutar, não ter uma luta marcada... Quando você tem um contrato assim, não só com aquela organização, você não pode nem competir em outros esportes. No meu caso, imagina não poder nem voltar a competir no jiu-jitsu. Isso me incomodava demais. Mas, graças a Deus, acabou. Foi um período estressante, mas agora estou livre e pronto para os novos desafios", desabafou.

Mesmo após cumprir as seis lutas previstas em contrato, o atleta precisou esperar mais oito meses por conta da cláusula de 'matching', que permitia que sua antiga empregadora igualasse propostas recebidas de outras empresas. Apesar disso, Buchecha manteve o foco e seguiu treinando, confiante de que alcançaria seu objetivo: assinar com o UFC.

"Depois que terminei o contrato, depois de fazer todas as seis lutas, ainda tive que esperar o período de matching, que todo contrato tem. Mas eu já sabia o que queria: não queria renovar. Sabia que haveria alguma oportunidade para mim assim que o contrato acabasse. Então, fiz um camp focado na data de encerramento. Sabia que era só questão de tempo. Levou oito meses, mas agora estou livre. E depois que assinei com o UFC - que sempre foi meu desejo, meu sonho - sabia que eles iam me dar luta logo. Não é à toa que o contrato acabou agora e já vou lutar ainda neste mês. É a realização de um sonho", explicou.

Estreia no UFC

Livre de amarras contratuais, o brasileiro da 'American Top Team' fará sua aguardada estreia no Ultimate no dia 26 de julho, pelo card do UFC Abu Dhabi. O adversário será o eslovaco Martin Buday, atleta ranqueado que soma sete lutas e seis vitórias na organização. O duelo marcará o início de uma nova fase para Buchecha, que retorna ao palco onde brilhou diversas vezes como grappler e agora busca escrever um novo capítulo no MMA de alto nível.

