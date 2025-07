Brusque vence Maringá e entra no G8 da Série C

Nesta segunda-feira, o Brusque venceu o Maringá por 2 a 0, fora de casa, no Estádio Willie Davids, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Diego Mathias e Guilherme Pira marcaram os gols da partida.

A vitória leva o time catarinense ao G8 da competição. Com 18 pontos conquistados em 11 partidas, o Brusque é o sétimo colocado da Série C. O Maringá, por sua vez, segue na 13ª posição, com 14.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 13ª rodada da Série C. O Brusque recebe o Retrô-PE neste domingo, às 19h (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer. Já o Maringá encara o ABC fora de casa neste sábado, às 17h, no Frasqueirão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brusque Futebol Clube (@brusqueoficial)

O jogo

Jogando em casa, o Maringá começou melhor no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Rhuan cruzou para Tito, que cabeceou forte, mas parou no goleiro Matheus Nogueira. No rebote, Cristovam errou o gol aberto, e o placar seguiu zerado. Aos 37, mais uma chance da equipe paranaense: Júlio Rodrigues arriscou de fora, mas acertou o travessão.

No entanto, apesar de sofrer pressão durante a etapa inicial, foi o Brusque que abriu o placar. Aos 44, Guilherme Pira foi derrubado por Jhow dentro da área. Na cobrança de pênalti, Diego Mathias fez o primeiro gol da partida.

Após um início de segundo tempo truncado, o Brusque ampliou o placar aos 17 minutos. Após lançamento de Alex Paulino, Guilherme Pira bateu na saída do goleiro e marcou o segundo. Em desvantagem no marcador, o Maringá pressionou na reta final da partida, mas não conseguiu diminuir.

Retrô e CSA ficam no zero a zero

Também pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Retrô recebeu o CSA e empatou sem gols, na Arena de Pernambuco.

Assim, o Retrô segue na lanterna, com apenas nove pontos. Por sua vez, o CSA subiu para a nona posição, com 17.

As duas equipes voltam a campo neste domingo, pela 13ª rodada da Série C. O CSA recebe o Figueirense às 16h30, e o Retrô visita o Brusque às 19h.