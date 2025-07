Botafogo-SP e Volta Redonda empatam em confronto direto no Z4 da Série B

Botafogo-SP e Volta Redonda empataram sem gols em confronto direto no Z4 da Série B, nesta segunda-feira, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), em jogo válido pela 16ª rodada da competição.

O resultado mantém os dois times na zona de rebaixamento da Série B. O Botafogo-SP chegou aos 18 pontos e alcançou a 17ª posição, enquanto o Volta Redonda continua em 19º lugar, com 15.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 17ª rodada da Série B. O Botafogo-SP visita o Amazonas neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith. Já o Volta Redonda recebe o Athletico Paranaense neste sábado, às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

FIM DE 1º TEMPO O Botafogo empata com o Volta Redonda por 0 a 0, nesta segunda-feira (14), no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, pela 16ª rodada da Série B. Os jogadores do Tricolor saem de campo recebendo o apoio da torcida, enquanto o árbitro Thaillan Azevedo saiu vaiado. pic.twitter.com/zLFsa6SznD ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) July 15, 2025

O jogo

As duas equipes criaram apenas uma chance cada no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Jonathan Cafu cruzou para Ronie Carrillo, que cabeceou por cima do gol. O Volta Redonda respondeu dois minutos depois, quando Lucas Tocantins bateu forte, venceu o goleiro Victor Souza, mas Jeferson tirou a bola em cima da linha. O restante da etapa inicial foi truncado, sem oportunidades para os dois times.

O segundo tempo continuou truncado. O Volta Redonda chegou aos 38 minutos, quando PK arriscou da entrada da área, mas não acertou o gol. No último lance da partida, o Botafogo-SP quase marcou: aos 49, Matheus Régis recebeu passe de Jefferson Nem e bateu no canto, mas o goleiro Jean defendeu e manteve o empate no placar.