Boa ação! Dana White revela ajuda financeira para ex-UFC durante batalha pela vida

Uma das histórias mais emocionantes dos esportes de combate desta temporada gira em torno de Ben Askren. Hospitalizado com um quadro súbito e severo de pneumonia e uma infecção bacteriana severa (estafilococos), o ex-lutador do UFC batalhou pela própria vida durante mais de um mês. Após ser submetido a um transplante de pulmão duplo, o wrestler americano surgiu pela primeira vez nesta semana, bem debilitado, em um vídeo emocionante. Sua causa sensibilizou um velho conhecido, que prestou o devido apoio durante o delicado processo: Dana White.

Durante a coletiva de imprensa após o UFC Nashville, do último sábado (12), o presidente do Ultimate foi questionado se prestou algum tipo de apoio para o ex-lutador de sua empresa. Talvez com a intenção de manter a ajuda em sigilo, Dana White receou, mas admitiu que, sim, auxiliou Ben Askren financeiramente durante o processo. Por conta da gravidade do caso, a família do wrestler precisava de ajuda para cobrir os gastos hospitalares.

"O que você quer dizer com apoio? Eu normalmente não falo sobre essas coisas. Mas sim, eu ajudei (Ben Askren financeiramente). Nós entramos em contato com a esposa dele assim que soubemos de tudo e perguntamos se havia algo que ela precisava. Então, sim, ajudei. Só não gosto de falar sobre isso. Isso fica entre nós (nos bastidores)", frisou Dana, ao ser perguntado sobre o tema.

Batalha pela vida

No auge do processo de reabilitação, Askren estava sedado, sob ventilação mecânica e conectado a uma máquina de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), um recurso utilizado quando pulmões ou coração não conseguem funcionar adequadamente por conta própria. Segundo o próprio, ele quase perdeu a vida em quatro oportunidades. E, como não poderia deixar de ser, perdeu bastante massa corporal ao longo do tratamento e transplante: mais precisamente 22,6 kg em apenas 45 dias.

"Então, eu só morri quatro vezes, com o coração parando por uns 20 segundos. Isso não é o ideal, vocês sabem disso. Eu fiz um transplante duplo de pulmão, consegui sobreviver, ganhando bastante força, reaprendendo a usar tudo. Ontem, eu estava na balança, estou pesando 66,6 kg. Eu não peso 66 kg desde os 15 anos, perdi 22,6 kg em um período de 45 dias. Então, foi uma batalha. Obviamente, não me lembro da maior parte", relatou o wrestler americano, em recente vídeo publicado em suas redes.

Askren encerrou sua trajetória no MMA em 2019, após uma breve passagem pelo UFC. Em 2021, voltou aos holofotes ao protagonizar uma luta de boxe contra Jake Paul. Fora dos ringues, vinha se dedicando ao ensino do wrestling em sua academia, localizada em Wisconsin (EUA), além de ter se envolvido recentemente com o projeto Real American Freestyle, idealizado por Hulk Hogan.

