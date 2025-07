Bernardinho prevê 'semana dura' na Liga das Nações de Vôlei, mas aposta na força do Brasil

Líder isolada da fase de classificação da Liga das Nações de Vôlei, com 20 pontos, a seleção brasileira masculina está bem perto da vaga às finais, o que já pode vir diante da Argentina, na quarta-feira. Bernardinho avaliou a semana de jogos no Japão como "bastante dura" e espera conseguir a vaga o mais breve possível.

Além dos argentinos (meia noite de Brasília), o Brasil terá pela frente os donos da casa na sexta-feira (7h20), a renovada Turquia no sábado (3h30) e a sempre perigosa Alemanha no domingo (2h30).

Bernardinho aposta no time descansado após as partidas nos Estados Unidos e bem treinado para buscar a vaga. "Tivemos um período mais longo de intervalo, jogadores descansaram dois, três dias no Brasil na volta de Chicago. Retomamos treinamentos, paramos na França por dois dias, cinco horas de fuso, time se dedicou muito aos treinos, mas ainda se adaptando, chegamos ao Japão, mais sete horas de fuso, fizemos um amistoso para dar ritmo a quem não vinha jogando", avaliou a preparação Bernardinho, sem esconder sua preocupação.

"Temos pela frente uma semana muito dura, por que as equipes que estavam desfalcadas já vêm completas, muitas diferentes das primeiras semanas. Então serão grandes testes para a gente", avaliou o treinador brasileiro, já imaginando um clássico sul-americano complicado.

"Logo de cara uma primeira final com a Argentina, um time de muita qualidade, experiente, com algumas modificações, mas com a base do próximo ciclo e que fez duas boas semanas e brigam pela classificação", disse. " Mas para nós, uma vitória nos aproximaria muito dessa classificação, que é o primeiro objetivo para chegar nas finais na China."

O técnico ainda falou das outras rivais. "Seguimos contra o Japão, completo, jogando em casa, time que na Olimpíada passada não tirou Itália por muito pouco nas quartas de final, perdendo Poor 3 a 2 depois de estar vencendo por 2 a 0. É uma equipe extremamente competente e técnica", frisou.

"Depois a Turquia, equipe mais nova no cenário mundial, mas com muitos jogadores que atuam na Itália. E fechamos com a Alemanha, que também traz sua força máxima. Tem muita proximidade das equipes, muitos buscando a qualificação, e a semana promete ser dura. Mas espero que a equipe consiga ter bons desempenhos e continue como um todo tendo bom desempenho para chegar na China, o primeiro objetivo, e depois ver o que conseguirá lá."