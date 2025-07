Avaí tenta se manter na briga pelo G-4 e Botafogo-SP faz duelo direto na Série B

A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro conta com duas partidas na noite desta segunda-feira. Vindo de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos, o Avaí tenta seguir na briga pelo G-4, a zona de acesso, diante do Athletic-MG, fora de casa. Na parte inferior da tabela, Botafogo-SP e Volta Redonda fazem um duelo direto contra o rebaixamento no interior de São Paulo.

O primeiro confronto começa às 19h. Atualmente com 24 pontos e no páreo na briga pelo acesso, o Avaí visita o Athletic-MG, na Arena Sicredi, em São João del-Rei, em Minas Gerais. O rival mineiro vem de vitória por 1 a 0 em cima do América-MG e tenta manter o embalo para quem sabe sair da zona de rebaixamento, onde está, com 15 pontos.

Mais tarde, às 21h30, Botafogo-SP e Volta Redonda se enfrentam na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), no interior de São Paulo. As duas equipes estão lutando contra o rebaixamento. O representante paulista é o primeiro time fora da zona de queda com 17 pontos, enquanto o adversário é vice-lanterna, com 14.

A rodada será encerrada com mais uma partida na terça-feira (15). Sem vencer há quatro jogos, o Cuiabá busca a reabilitação diante do lanterna Amazonas, na Arena Pantanal, às 19h30.

Confira os jogos da 16ª rodada:

SEGUNDA-FEIRA

19h

Athletic-MG x Avaí

21h30

Botafogo x Volta Redonda

TERÇA-FEIRA

19h30

Cuiabá x Amazonas