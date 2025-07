Avaí é goleado pelo Athletic e desperdiça chance de retornar ao G4 da Série B

Nesta segunda-feira, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí visitou o Athletic no Estádio Joaquim Portugal, em Minas Gerais, e perdeu por 4 a 0. Os gols dos mandantes foram marcados por Max, David Braga, Ronaldo Tavares e Arnaldo Francisco.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Jair Ventura desperdiçou a chance de retornar ao G4 da competição. Assim, ficou estacionada com os mesmos 24 pontos, na quinta posição. Se vencesse, ultrapassaria o Remo, atual quarto colocado, com um ponto a mais. Vale destacar que o Avaí não poderá contar com Raylan na próxima partida, já que o atleta foi expulso aos sete minutos da etapa final. O Athletic, por sua vez, escapou do Z4 e pulou para a 14ª colocação, agora com 18 conquistados.

O Avaí retorna aos gramados no próximo sábado (19), contra o Vila Nova, pela 17ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Ressacada. Pela mesma rodada, mas na sexta-feira (18), o Athletic visita a Ferroviária no Estádio Doutor Adhemar de Barros, às 21h30.

O placar foi aberto aos oito minutos do primeiro tempo, com Max. O jogador do Athletic fez ótima jogada individual e bateu firme para vencer o goleiro Igor José.

Já aos 19, foi a vez de David Braga ampliar. Após linda troca de passes, o atleta finalizou no ângulo direito de Igor. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Ronaldo Tavares, aos 11 da etapa final, fez o terceiro dos mandantes. O jogador aplicou uma caneta em Pedrão, invadiu a área e concluiu no canto.

Ainda deu tempo de Arnaldo Francisco, aos 38, fechar a conta. Ele recebeu a assistência de Ezequiel e não perdoou.