Athletic-MG atropela Avaí e deixa zona do rebaixamento da Série B

O Athletic-MG não tomou conhecimento do Avaí e na sua melhor atuação na temporada goleou por 4 a 0, em partida disputada na noite desta segunda-feira, no estádio Joaquim Portugal, válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Max, David, Ronaldo e Neto Costa balançaram as redes para os mineiros, que alcançaram a quarta vitória nos últimos cinco jogos.

Com o resultado, o Athletic-MG deixou a zona do rebaixamento e chegou aos 18 pontos. O Avaí perdeu a oportunidade de entrar para o G-4 e estacionou nos 24 pontos, na quinta colocação, na porta da zona de classificação.

Em campo, o jogo teve amplo domínio dos mineiros. Logo aos oito minutos, Max aproveitou lançamento de David Braga pela esquerda, passou pela marcação e finalizou cruzado. A bola bateu em Eduardo Brock e complicou as chances do goleiro do Avaí de fazer a defesa, colocando o Athletic-MG em vantagem.

Não demorou para o segundo gol acontecer. Aos 19, David Braga participou de triangulação no campo de ataque e ampliou a vantagem envolvendo a defesa do Avaí, que estava perdida. A vantagem foi grande e poderia ter sido ainda maior antes do intervalo.

No segundo tempo, o Avaí voltou com mudanças, mas quando tentava entrar no jogo, o lateral Raylan fez dura falta em Ronaldo Tavares e levou cartão vermelho direto. Aos 11 minutos, o próprio Ronaldo fez linda jogada, passou como quis da marcação e tocou com qualidade na saída do goleiro, marcando um golaço.

O que era baile, virou goleada. Aos 38 minutos, Igor Bohn errou em saída de escanteio e Neto Costa tocou de cabeça para o gol vazio, dando números finais ao jogo.

Na próxima rodada, o Athletic-MG terá mais uma oportunidade de continuar subindo na tabela. O time mineiro enfrenta a Ferroviária, na sexta-feira, às 21h30, em confronto direto disputado na Fonte Luminosa, em Araraquara. Buscando o G-4, o Avaí encara o Vila Nova no sábado (19), às 18h30, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 4 X 0 AVAÍ

ATHLETIC-MG - Adriel; Douglas, Sidimar, Marcelo e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry (Fernando) e David Braga (Matheus Guilherme); Welinton Torrão (Ezequiel), Ronaldo Tavares (Neto Costa) e Max (Alason Carioca). Técnico: Rui Duarte.

AVAÍ - Igor Bohn; Marcos Vinícius (Raylan), Pedrão, Eduardo Brock e Mário Sérgio (Léo Reis); Zé Ricardo, Andrey e Marquinhos Gabriel (Hygor); Cléber (DG) e Thayllon (Alef Manga). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Max, aos nove minutos e David Braga aos 20 minutos do primeiro tempo; Ronaldo, aos 11 minutos e Neto Costa aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo e Marcelo (ATH); Marcos Vinícius (AVA).

CARTÃO VERMELHO - Raylan (AVA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG).