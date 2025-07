ASICS Golden Run reúne mais de 7 mil corredores no Rio de Janeiro

A ASICS Golden Run, o maior circuito de meia maratona da América Latina, encerrou sua etapa carioca neste dia 13 de julho. Corredores de diversos perfis tomaram as ruas do Rio de Janeiro em percursos de 10 km e 21 km.

A prova, que teve largadas estratégicas no Leblon (21 km) e no Bosque do Flamengo (10 km), ofereceu aos participantes uma experiência premium, desde a preparação até a linha de chegada. Durante a semana que antecedeu a prova, a marca levou seu projeto ASICS House na Pista para seis pontos da cidade, oferecendo experimentação grátis de seus tênis e promovendo treinos.

"Nosso objetivo com a ASICS Golden Run é proporcionar uma experiência completa, que começa muito antes do dia da prova e permanece na memória dos corredores. Valorizamos cada etapa da jornada do atleta, do início da preparação até o momento da linha de chegada, e, por isso, investimos em uma entrega que combine performance, cuidado e conexão emocional", afirmou Felipe Pontual, Gerente de Marketing da ASICS América Latina.

Assim como em São Paulo, a edição do Rio contou com transmissão ao vivo pelo canal da Stemma no YouTube, com comentários do influenciador carioca Silvio Boia, do Programa Kilometragem.