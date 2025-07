Arthur Elias valoriza vitória, mas quer Brasil mais fluido na Copa América

A Seleção Brasileira estreou com vitória pela Copa América feminina. A equipe venceu a Venezuela por 2 a 0 neste domingo. Apesar do importante resultado, o técnico Arthur Elias se mostrou insatisfeito com a postura de sua equipe no primeiro tempo.

"A gente está em um momento muito bom na Seleção Brasileira porque as atletas entendem bem a identidade e modelo de jogo. Tecnicamente, a gente não conseguiu fazer um jogo com mais fluidez. Demoramos a vencer duelos no primeiro tempo", explicou.

O treinador destacou que as jogadoras melhoraram na segunda metade da partida e projetou uma evolução durante o torneio.

"É importante a gente entender o jogo, como ele foi sendo corrigido ao longo do tempo. O primeiro tempo foi bem pior do que o segundo, em que evoluímos. Essa capacidade é importante também. E, obviamente, vamos crescer bastante na competição", disse.

Ainda sobre o confronto contra a Venezuela, Arthur Elias se mostrou surpreso com a seleção rival. O técnico esperava uma postura mais reativa da equipe, que pressionou o Brasil em muitos momentos.

"Eu esperava uma Venezuela um pouco mais recuada. Vi bastante coragem do outro lado, junto com uma boa preparação. Mesmo errando muitos passes, também forçamos que elas errassem", analisou.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira pela Copa América será nesta quarta-feira, diante da Bolívia. A partida será no Estádio Chillogallo, em Quito-EQU, às 18h (de Brasília).