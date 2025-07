Arnaldo: São Paulo tem um dos times mais fracos da história e corre risco

O São Paulo tem hoje um dos times mais limitados tecnicamente da sua história e corre risco de rebaixamento no Brasileirão, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O São Paulo está, sim, ameaçado pelo rebaixamento. O time do São Paulo é fraquíssimo — é um dos times mais fracos da história do São Paulo. O elenco é o menor em número de jogadores da Série A do Brasileiro por conta de um plano de contenção que ninguém confia muito, porque ele é liderado por um presidente que perdeu a credibilidade ao longo do mandato.

O São Paulo está em uma situação muito delicada e dependente dos seus principais jogadores, que quase nunca estão disponíveis, como o Lucas. A cada partida, fica evidente que o São Paulo de 2025 não vai depender do treinador, seja o Zubeldía ou o Crespo, vai depender dos seus jogadores para tentar permanecer na primeira divisão.

Arnaldo Ribeiro

O comentarista destacou que o Tricolor tem a equipe mais fraca entre aquelas que jogam Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

O São Paulo, dos times que está em três frentes, é o mais fraco ao lado do Vasco. O Vasco é um time fraco que tem três frentes também, mas que ganhou do São Paulo no Morumbi no jogo que derrubou o Zubeldía. Então, quando eles forem se encontrar no segundo turno, vai ser em São Januário.

Os adversários do São Paulo são os quatro que estão na zona de rebaixamento, o Vasco etc.. O campeonato do São Paulo é para permanecer [na Série A], porque o São Paulo não tem time.

Arnaldo Ribeiro

Com a derrota para o Flamengo no Maracanã, o Tricolor caiu para a 15ª colocação do Brasileiro com 12 pontos, um a mais que o primeiro time na zona do rebaixamento.

