Arias é insubstituível? Colunistas avaliam possível saída do Fluminense

O Wolverhampton (ING) negocia a contratação de Jhon Arias, destaque do Fluminense no Mundial de Clubes. No UOL News, Milly Lacombe e Alicia Klein avaliaram o quanto o meia colombiano pode fazer falta.

Arias chegou ao Fluminense em 2021, contratado do Santa Fe (COL). Com a camisa tricolor, ele soma 229 partidas, com 47 gols marcados e 55 assistências. Além disso, ele conquistou cinco títulos: Campeonato Carioca (2022 e 2023), Copa Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

Milly Lacombe: Não tem como repor o Arias

Não tem como repor o Arias. Em 2023, o acordo entre Fluminense e Arias era: ele vai sair quando a campanha acabar. foi uma campanha de muito sucesso, o Arias teve problemas pessoais e foi grato ao Fluminense, que o ajudou em um momento de luto. E ele decidiu ficar em 2024. O acordo foi estendido. Agora não dá para segurar.

Milly Lacombe

Alicia: Pode ser uma grande oportunidade

É o sonho do Arias jogar na Europa. Já teve outras propostas antes, que ou não foram interessantes para ele ou não foram para o Fluminense. E ele tem 27 anos, talvez não tenha essa oportunidade de novo. [...] Pode ser uma grande oportunidade.

Alicia Klein

