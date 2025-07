Após Mundial, Beraldo pede para deixar o PSG, diz jornal

O zagueiro Beraldo, ex-São Paulo, pode estar de saída do Paris Saint-Germain. O jogador de 21 anos estaria insatisfeito com sua minutagem na última temporada e, mesmo sendo titular na reta final da Copa do Mundo de Clubes, o brasileiro teria pedido para deixar o clube francês. A informação é do jornal L'Equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Beraldo (@lberaldo_)

Beraldo estaria em busca de mais tempo de jogo e um status diferente dentro da equipe. Assim, ele solicitou à diretoria do PSG que ele fosse negociado e deixasse o Parc des Princes nesta janela de transferências.

Ainda segundo o L'Equipe, seu pedido foi aprovado pelos parisienses, mas com uma condição: primeiro a equipe acharia um substituto adequado no mercado. O preço estimado para negociar Beraldo em cerca de € 30 milhões (aproximadamente R$ 195 milhões).

David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seleção é um dos motivos

Outro fator que motivaria uma saída de Beraldo é a Seleção Brasileira. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o zagueiro quer tempo de jogo para garantir uma vaga no elenco de Carlo Ancelotti.

Nesta temporada, Beraldo disputou 25 partidas na Ligue 1, mas quase sempre foi reserva durante a Liga dos Campeões. Ele foi preterido pela dupla de zaga formada por Marquinhos e Willian Pacho.