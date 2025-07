Após derrota no Clássico-Rei, Vojvoda é demitido do Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. O argentino foi demitido na tarde desta segunda-feira, após reunião interna que selou o fim de uma das passagens mais marcantes da história do clube. A decisão veio depois da derrota para o Ceará no Clássico-Rei, disputado no domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A pressão interna vinha crescendo diante da má fase do time. O Fortaleza não vence há nove jogos, com seis derrotas consecutivas, e ocupa a 18ª colocação na Série A, dentro da zona de rebaixamento. Além disso, o clube perdeu o Campeonato Cearense, caiu nas quartas de final da Copa do Nordeste diante do Bahia e não conseguiu mostrar força mesmo com a classificação às oitavas da Libertadores.

Na coletiva após a derrota no clássico, Vojvoda expressou o desejo de permanecer no comando da equipe para reverter o momento ruim. "Por mim, nos momentos bons eu queria continuar. E nos momentos difíceis, eu quero continuar", afirmou. Mas a diretoria optou pela ruptura.

Com Vojvoda, também deixam o clube os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini.

"Muito mais que títulos e campanhas, o Pici viu um profissional humano, respeitoso e leal à instituição Fortaleza Esporte Clube. O Tricolor de Aço agradece profundamente todo legado, amor, respeito e lealdade de Juan Pablo Vojvoda a Instituição e a Nação Tricolor. O seu legado é eterno e o Leão do Pici sempre torcerá pelo seu sucesso, desejando êxito nos seus próximos desafios", escreveu o Fortaleza em suas redes sociais.

Comunicamos a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico da equipe. Os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini também deixam o clube. Foram 310 jogos... pic.twitter.com/bdvcdrb2HX ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) July 14, 2025

Contratado em maio de 2021, ele comandou o Leão em 310 jogos, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. No período, conquistou três títulos do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024).

O argentino levou o clube a feitos inéditos, como a semifinal da Copa do Brasil em 2021, a histórica final da Copa Sul-Americana em 2023, e três participações consecutivas na Libertadores (2022, 2023 e 2025). Também colocou o Fortaleza duas vezes no G-4 do Campeonato Brasileiro (2021 e 2024), consolidando o time como protagonista no cenário nacional.

Veja a nota do Fortaleza na íntegra

"Comunicamos a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico da equipe.

Os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini também deixam o clube.

Foram 310 jogos oficiais, cinco títulos conquistados e campanhas históricas em competições nacionais e internacionais, deixando seu legado como o maior técnico da história do Fortaleza.

Vojvoda deixa o Leão do Pici na sua quinta temporada com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Foi Tricampeão Cearense de 2021, 2022 e 2023, conquistando o inédito Pentacampeonato, além de ter sido Bicampeão da Copa do Nordeste 2022 e 2024.

Além dos títulos, o Vojvoda levou o Laion ao terceiro lugar da Copa do Brasil, a dois G4 do Campeonato Brasileiro, três disputas da CONMEBOL Libertadores, chegando duas vezes nas oitavas de final, e foi Vice-Campeão da CONMEBOL Sudamericana de 2023.

Muito mais que títulos e campanhas, o Pici viu um profissional humano, respeitoso e leal à instituição Fortaleza Esporte Clube.

O Tricolor de Aço agradece profundamente todo legado, amor, respeito e lealdade de Juan Pablo Vojvoda a Instituição e a Nação Tricolor. O seu legado é eterno e o Leão do Pici sempre torcerá pelo seu sucesso, desejando êxito nos seus próximos desafios."