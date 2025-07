Após derrota, Corinthians se reapresenta e faz ajustes para pegar o Ceará

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o duelo contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida com o Red Bull Bragantino, no último domingo, iniciaram o dia com um trabalho regenerativo. Já os demais jogadores fizeram uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento.

Em seguida, o técnico Dorival Júnior e sua comissão promoveram um treinamento de posse de bola e marcação pressão. Por fim, os jogadores realizaram uma atividade técnica-tática de enfrentamento com o espaço reduzido.

Para o duelo contra o Ceará, Dorival Júnior não poderá contar com os atacantes Ángel Romero e Memphis Depay, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura em uma vértebra da coluna, é dúvida para a partida.

O Corinthians fará, na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, seu último treino antes da viagem para Fortaleza.

Atualmente, a equipe ocupa atualmente a 11ª colocação do Brasileirão, com 16 pontos somados em 13 rodadas.