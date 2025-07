Apesar de goleada, Jardim controla euforia da torcida do Cruzeiro: "Não foi feito para ser campeão"

Com uma exibição de gala de Kaio Jorge, o Cruzeiro goleou o Grêmio por 4 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado e da luta da Raposa pela liderança da competição, o técnico Leonardo Jardim fez questão de acalmar os ânimos e a euforia da torcida.

"Nós temos os nossos objetivos bem definidos. Como já falei antes, não podemos criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão (do Brasileirão). O Cruzeiro foi montado para ser competitivo e chegar à Copa Libertadores. Este é o nosso grande objetivo", disse Jardim.

Para complementar seu argumento, Jardim disse que há equipes mais preparadas - principalmente as que disputaram a Copa do Mundo de Clubes - para lutar pelo título brasileiro.

"Temos que ser muito honestos. As equipes que tiveram no Mundial (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) que trabalharam muito nos últimos anos. São times, em termos de processo, mais avançadas que o nosso. Temos nossos objetivos a parte. Se queremos ficar em terceiro, não queremos quarto. Se queremos ficar em segundo, não vamos querer ficar em terceiro", afirmou Jardim.

Ainda de olho na liderança do Brasileirão, o Cruzeiro encara o Fluminense na próxima rodada. O jogo, que será realizado no Maracanã, é nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da competição.