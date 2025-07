Ancelotti elogia clubes brasileiros no Mundial: "Podem competir com os melhores"

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, esteve presente na final da Copa do Mundo de Clubes, realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O técnico esteve acompanhado do presidente da CBF, Samir Xaud, do coordenador executivo geral de Seleções, Rodrigo Caetano, e do coordenador técnico Juan Santos. O italiano exaltou a participação dos times brasileiros na competição.

"O Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais. O Botafogo venceu o PSG, mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus", disse Ancelotti.

Destaques individuais

Do ponto de vista individual, Ancelotti elogiou o desempenho de alguns atletas brasileiros. Um dos destacados foi o atacante João Pedro, do Chelsea. Ele chegou no meio da competição e decidiu com três gols entre a semifinal e a grande decisão.

"Os jogadores brasileiros jogaram muito bem. Acho que, individualmente, o Estevão jogou muito bem, o João Pedro foi importante na semifinal e na final, além do Andrey Santos, que foi importante para o Chelsea... E o Militão voltou e será importante para a Seleção no ano que vem. O Chelsea mereceu pela consistência demonstrada ao longo do torneio. Exibiu jovens jogadores de grande qualidade, como Palmer e João Pedro", pontuou Ancelotti.