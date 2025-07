Água suja adia prova de Maratona Aquática Feminina no Mundial de Cingapura

A World Aquatics (Federação Internacional de Natação), em conjunto ao Comitê Organizador de Cingapura 2025, adiou a prova de natação feminina em águas abertas de 10 km no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, devido aos níveis de qualidade da água excederem os limites aceitáveis.

Com a participação das brasileiras Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut, a prova de 10 km feminino estava originalmente programada para ocorrer nesta manhã de terça-feira (noite de segunda no horário de Brasília) foi transferida para o período da noite. Após uma análise envolvendo representantes da World Aquatics, do Comitê Organizador de Cingapura 2025, do Comitê de Medicina Esportiva da World Aquatics e do Comitê Técnico de Natação em Águas Abertas da World Aquatics, foi tomada a decisão de adiar a prova visando a máxima segurança dos atletas.

Embora os testes realizados nos últimos dias tenham consistentemente demonstrado que a qualidade da água no local atende aos limites aceitáveis da World Aquatics, a análise das amostras coletadas no domingo ultrapassou esses limites.

Amostras de água subsequentes e sessões de análise da qualidade da água continuarão a ocorrer no local da competição, durante as quais a World Aquatics e o Comitê Organizador de Cingapura 2025 determinarão se as condições são seguras para prosseguir com o evento em uma data posterior.