Zenit oficializa a contratação de Gerson, ex-Flamengo

O meio-campista Gerson foi confirmado como reforço do Zenit, da Rússia, para a temporada 2025/26. O time russo anunciou o atleta brasileiro, ex-Flamengo, em comunicado neste domingo nas redes sociais.

"Gerson está aqui. Bem-vindo ao Zenit", destacou o clube europeu.

Gerson: valor da negociação

O Zenit garantiu o reforço do meio-campista ao depositar a multa rescisória do contrato com o Flamengo. O valor foi de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões).

Ao saber do interesse do Zenit, o Flamengo comunicou que só aceitaria a saída de Gerson mediante ao pagamento da taxa prevista em contrato. Os clubes entraram em acordo e o jogador foi ao Mundial ciente de que seria seu último torneio pelo time carioca.