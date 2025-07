Xicão sofre nocaute relâmpago na luta principal e amplia zica do Brasil no UFC Nashville

Em apenas sua segunda aparição no Ultimate, Tallison Teixeira foi colocado para protagonizar a luta principal do UFC Nashville deste sábado (12). Seu adversário para a ocasião, Derrick Lewis questionou os holofotes para o gigante brasileiro tão cedo, indicando que a empresa havia cometido um grande erro. Dentro do octógono, o veterano americano comprovou suas palavras ao nocautear 'Xicão' de forma relâmpago, em apenas 35 segundos de disputa no primeiro assalto.

Para além do banho de água fria para Tallison, que perdeu sua invencibilidade no MMA, o resultado também ampliou um retrospecto para lá de incômodo para o Brasil em 2025. Até o momento, nenhum atleta tupiniquim escalado para lutas principais venceu nesta temporada. O revés de Xicão marcou a décima derrota seguida nessas circunstâncias para o país, que também viu nomes de peso como Charles 'Do Bronx' e Alex 'Poatan' perderem como protagonistas dos shows.

"Sim, com certeza (estou no telefone com o presidente). EUA, baby. Eles falaram m*** para mim a semana inteira. Não sei falar português, mas tenho certeza que estavam falando m*** para mim. Então não dou a mínima. Eu sabia que ele não lutava contra grandes oponentes. Ele subiu de patamar. Tentaram colocar um motorista de táxi do Brasil para lutar comigo (risos). Faz semanas que estou treinando, eu só quero a minha esposa (risos)", declarou o bem-humorado Lewis, ainda no octógono, após a vitória.

A luta

Após segundos iniciais de estudo, Derrick marchou para frente e foi recebido com um jab de Tallison. Acusando algum problema no olho, o americano lançou golpes com toda a força. E, em um desses, um cruzado de esquerda certeiro derrubou Xicão. Por cima, o americano desferiu ataques no 'ground and pound'. Quando o gigante brasileiro buscava se levantar, o árbitro interviu e encerrou o confronto.

Confira todos os resultados do UFC Nashville abaixo:

Derrick Lewis venceu Tallison 'Xicão' Teixeira por nocaute técnico no primeiro round

Gabriel 'Marretinha' Bonfim venceu Stephen Thompson por decisão dividida

Steve Garcia venceu Calvin Kattar por decisão unânime

Morgan Charriere venceu Nate Landwehr por nocaute no terceiro round

Vitor Petrino venceu Austen Lane por finalização no primeiro round

Tuco Tokkos venceu Junior Tafa por finalização no segundo round

Chris Curtis venceu Max Griffin por decisão dividida

Jake Matthews venceu Chidi Njokuani por finalização no primeiro round

Eduarda 'Ronda' Moura venceu Lauren Murphy por decisão unânime

Valter Walker venceu Kennedy Nzechukwu por finalização no primeiro round

Mike Davis venceu Mitch Ramirez por nocaute técnico no segundo round

Fatima Kline venceu Melissa Martinez por nocaute técnico no terceiro round

