Volkanovski revela sua verdadeira motivação na carreira: "Sempre lutei por dinheiro"

Durante participação no podcast 'MightyCast', comandado pelo ex-campeão do UFC Demetrious Johnson, Alexander Volkanovski falou abertamente sobre temas que muitos atletas preferem evitar. Sem rodeios, o campeão peso-pena (66 kg) revelou que, ao longo de sua trajetória no MMA, sua principal motivação nunca foi o legado esportivo, mas sim a estabilidade financeira de seus entes queridos.

Na conversa, o australiano também foi direto ao abordar o que o move na carreira. Ao contrário de muitos colegas que destacam o desejo de deixar um nome marcado na história do esporte, ele deixou claro que seu foco sempre foi garantir o bem-estar da família.

"Vou ser realista: muita gente evita falar sobre isso, mas eu sempre lutei por dinheiro, para cuidar da minha família. Se vou levar socos na cara para isso, tudo bem, vou tentar evitar, mas aceito. Nunca foi realmente sobre legado. O legado que eu deixar só vai me ajudar a construir meu império familiar - e é isso que importa para mim. O legado vem junto com isso", contou.

Futuro

Com o cinturão novamente sob sua posse, o próximo passo do campeão ainda não foi definido. Ele aguarda o anúncio de um novo desafiante, que pode ser Yair Rodriguez ou o vencedor do confronto entre Movsar Evloev e Aaron Pico, marcado para o UFC Abu Dhabi, no dia 26 de julho.

Pelas movimentações recentes da organização, o nome do mexicano desponta como o mais provável. No entanto, a escolha tem gerado críticas, especialmente em razão do retrospecto recente do atleta. Outra possibilidade citada nos bastidores é a de Jean Silva. O representante da equipe 'Fighting Nerds' enfrentará Diego Lopes no Noche UFC, dia 13 de setembro, e, caso vença, poderá alcançar sua sexta vitória consecutiva no Ultimate, mantendo-se invicto na companhia.

