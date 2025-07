Valter Walker embolsa R$ 280 mil de bônus por Performance da Noite no UFC Nashville

Dos cinco brasileiros escalados para o UFC Nashville deste sábado (12), quatro saíram vitoriosos. Mas apenas um representante do grupo impressionou ao ponto de ser agraciado com o bônus de 'Performance da Noite' do evento: Valter Walker. Em ação pelo card preliminar, o peso-pesado carioca embolsou 50 mil dólares (R$ 280 mil) por sua vitória contra Kennedy Nzechukwu. A notícia foi divulgada pelo Ultimate através das redes sociais após o card (veja abaixo ou clique aqui).

E não foi para menos. Afinal de contas, Valter encaixou uma chave de calcanhar no rival nigeriano e liquidou a fatura com apenas 54 segundos de combate. Carismático, o brasileiro já está recebendo a alcunha de 'Caçador de Pés' dos fãs, já que venceu com a mesma finalização pela terceira vez consecutiva no Ultimate. Em grande fase, o grappler recebeu a notícia e celebrou o bônus com direito a dança (veja abaixo ou clique aqui).

Demais bônus da noite

Além de Valter, outra atleta que competiu no card preliminar ganhou o outro bônus de Performance: Fatima Kline. Logo na luta de abertura do UFC Nashville, a americana impressionou ao nocautear a rival mexicana Melissa Martinez. Por fim, o bônus de 'Luta da Noite' ficou pelo confronto protagonizado por Morgan Charriere e Nate Landwehr, já na porção principal do evento. Aguerridos, o americano e o francês embolsaram a bolada.

Confira todos os resultados do UFC Nashville abaixo:

Derrick Lewis venceu Tallison 'Xicão' Teixeira por nocaute técnico no primeiro round

Gabriel 'Marretinha' Bonfim venceu Stephen Thompson por decisão dividida

Steve Garcia venceu Calvin Kattar por decisão unânime

Morgan Charriere venceu Nate Landwehr por nocaute no terceiro round

Vitor Petrino venceu Austen Lane por finalização no primeiro round

Tuco Tokkos venceu Junior Tafa por finalização no segundo round

Chris Curtis venceu Max Griffin por decisão dividida

Jake Matthews venceu Chidi Njokuani por finalização no primeiro round

Eduarda 'Ronda' Moura venceu Lauren Murphy por decisão unânime

Valter Walker venceu Kennedy Nzechukwu por finalização no primeiro round

Mike Davis venceu Mitch Ramirez por nocaute técnico no segundo round

Fatima Kline venceu Melissa Martinez por nocaute técnico no terceiro round

