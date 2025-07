Truque! Derrick Lewis admite que 'fingiu lesão' para nocautear Xicão no UFC Nashville

No último sábado (12), na luta principal do UFC Nashville, Derrick Lewis fez sua 30ª luta pela organização, enquanto seu adversário, Tallison Teixeira, entrou em ação apenas pela segunda vez na liga. E quando há tamanha diferença de experiência, até mesmo os pequenos detalhes podem fazer total diferença. Mais habituado ao ambiente, o peso-pesado americano utilizou uma artimanha incomum para confundir o gigante brasileiro e aplicar um nocaute fulminante em apenas 35 segundos: fingir uma lesão.

Logo no início do confronto, na primeira interação entre os atletas, Lewis recuou e colocou as mãos no olho, como se estivesse ferido por um soco do rival. Aparentemente acuado, o americano viu Xicão se aproximar para tentar liquidar a fatura. Mas repentinamente 'The Black Beast' reagiu com um golpe que passou no vazio. O truque ainda foi tentado mais uma vez, até que um cruzado encaixou em cheio no queixo do gigante brasileiro e representou o início do fim do combate, ainda no assalto inicial.

"Eu estava fingindo que tinha algo no meu olho e esperei ele chegar perto de mim. Ele não chegou próximo o suficiente da primeira vez. Então eu realmente estava tentando convencê-lo, fazer uma cena, como se ele tivesse acertado meu olho com tudo. Foi isso que aconteceu, eu avisei. Depois percebi que ele estava tentando se levantar usando a grade. Qual é, cara? Ele me fez bater na minha própria perna. O árbitro deveria paralisar. O vi entrar e sair (do raio de ação) algumas vezes, antes mesmo dele (Xicão) começar a agarrar na grade. Eu sei que se eu conectar qualquer coisa em qualquer um, a pessoa vai cair", admitiu Lewis, durante a coletiva de imprensa pós-show.

Rei dos nocautes no UFC

Com ou sem artimanhas, Derick Lewis se isola, rodada após rodada, como uma espécie de 'Rei dos Nocautes' do Ultimate. O peso-pesado americano é o atleta com mais vitórias pela via rápida na trocação da história da empresa, com 16 ao todo. Mesmo aos 40 anos de idade, o veterano segue em alto rendimento, enfileirando adversários e se mantendo no top 10 da categoria dos pesos-pesados.

THE KNOCKOUT KING ?@TheBeast_UFC added another KO to his UFC record at #UFCNashville! pic.twitter.com/ntOq2spROH

- UFC (@ufc) July 13, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok