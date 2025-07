Trump eleva tensão na final do Mundial com caças, cães farejadores e vaias

A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG trouxe um ambiente de tensão ao Metlife Stadium, em Nova Jersey.

O que aconteceu

O deslocamento do mandatário até o estádio demandou forte esquema operacional. Helicópteros e caças das Forças Armadas americanas sobrevoaram a cidade horas antes do confronto.

O comboio de Trump fechou ruas e avenidas e trouxe reflexos ao público que se direcionava para o jogo. Linhas de ônibus precisaram parar a circulação enquanto o político se deslocava, o que gerou um acúmulo de pessoas em estações.

A segurança na entrada do Metlife foi triplicada em relação às partidas anteriores. Cães farejadores foram utilizados para verificar mochilas e equipamentos, e máquinas de raio-X complementavam o serviço de inspeção.

A polícia secreta dos EUA também esteve presente e fez inspeções em diversas partes do estádio. Até o centro de imprensa dos jornalistas que cobrem o evento passou por minuciosa análise.

A participação de Trump dentro do Metlife foi discreta. Ele apareceu por menos de cinco segundos no telão durante o hino nacional, tempo suficiente para ser rapidamente vaiado por um público majoritariamente de estrangeiros e imigrantes.

Na parte interna, Trump se reuniu com Gianni Infantino, presidente da Fifa com quem estreitou relações, e assistiu ao jogo ao lado do dirigente. Recentemente, a Fifa instalou um escritório da entidade na Trump Tower, prédio comercial do mandatário americano em Nova York.

Trump foi fortemente vaiado ao final da partida ao entrar em campo para entregar medalhas. O presidente norte-americano participou da cerimônia de premiação ao lado de Infantino e viu os torcedores locais protestarem.