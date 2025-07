Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Cruzeiro e Grêmio medem forças hoje, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cruzeiro está no pelotão da frente. A equipe mineira iniciou a rodada em segundo lugar, com 24 pontos.

Raposa está invicta há sete rodadas. No último jogo antes da pausa do calendário, o Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Vitória, no Barradão, em Salvador.

Grêmio busca vitória para ganhar posições. O time de Mano Menezes soma três jogos sem derrota.

Cruzeiro x Grêmio -- Campeonato Brasileiro 2025