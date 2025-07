Torcida acredita que Palmeiras deve reforçar a lateral esquerda nesta janela

O Palmeiras já fez a primeira contratação dessa janela de transferências, que abriu na última quinta-feira, que foi o atacante Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest. O Verdão segue ligado no mercado da bola, atento às oportunidades para reforçar o elenco, e sua torcida considerou que o foco deve ser reforçar a lateral esquerda.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 37,93% dos torcedores acreditam que o foco do Alviverde no mercado deve ser a lateral esquerda. Já 26,44% entendem ser o gol. Enquanto isso, 14,94% consideram 12,07% o ataque, 6,32% a lateral direita e outros 2,30%, a zaga.

Torcida acredita que o Palmeiras deve buscar reforços para a lateral esquerda nesta janela

Antes da Copa do Mundo de Clubes, Abel Ferreira pediu apenas uma reposição para Estêvão, que deixou o clube rumo ao Chelsea depois da disputa do torneio. Mas, além dele, o treinador ainda perdeu Paulinho, que passará por cirurgia na canela direita na próxima semana.

Sosa, porém, inicialmente, não seria um substituto de Estêvão, já que chega preferindo atuar no setor esquerdo. A joia da base alviverde, por sua vez, atuava majoritariamente pela esquerda. O paraguaio chegou como o oitavo reforço do ano. No início, o Verdão contratou os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meias Emiliano Martínez e Evangelista, além dos atacantes Paulinho, Vitor Roque e Facundo Torres.

O elenco do Palmeiras, atualmente, conta com 30 jogadores. São eles:

Goleiros: Marcelo Lomba, Mateus e Weverton



Zagueiros: Benedetti, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael , Murilo e Naves



Laterais direitos: Giay, Marcos Rocha e Mayke



Laterais esquerdos: Piquerez e Vanderlan



Meio-campistas: Allan, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista, Mauricio, Raphael Veiga e Richard Ríos



Atacantes: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Flaco López, Luighi, Paulinho, Ramón Sosa, Thalys e Vitor Roque