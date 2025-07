Thiago Galhardo marca no final e Santa Cruz arranca empate do Santa Cruz-RN pela Série D

O Santa Cruz empatou com o Santa Cruz-RN por 1 a 1 neste domingo, pela 12ª rodada do Grupo C da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Arruda, em Pernambuco (PE). Eduardo Brito marcou para os visitantes, enquanto Thiago Galhardo balançou as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor pernambucano segue na liderança do Grupo C, com 24 pontos. Já o Santa Cruz-RN ocupa o sexto lugar, com 14 unidades somadas.

Pela 13ª rodada da Série D, o Santa Cruz encara o Horizonte, no próximo domingo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Domingão. O Santa Cruz-RN, por sua vez, enfrenta o Ferroviário, no Estádio Nazarenão. O duelo acontece no próximo sábado, às 15h.

#SérieD | Fim de jogo no Arruda. O gol coral foi marcado por Thiago Galhardo, de pênalti. pic.twitter.com/FKsAHMtIxu ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 13, 2025

Santa Cruz x Santa Cruz-RN

A equipe do Rio Grande do Norte abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Eduardo Brito subiu com liberdade e cabeceou para o fundo das redes.

Já nos acréscimos da segunda etapa, aos 47, a bola bateu no braço de Moisés após cruzamento de Geovany e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Thiago Galhardo deslocou o goleiro e empatou a partida.

Confira outros resultados pela Série D neste domingo:

Tuna Luso 2 x 1 Manauara



Guarany de Bagé 2 x 1 São Luiz



Azuriz 0 x 0 Joinville



Capital-DF 2 x 2 Ceilândia



Horizonte 2 x 0 Ferroviário



Barcelona de Ilhéus 0 x 1 Juazeirense



Penedense 0 x 1 ASA



Manaus 3 x 3 Águia de Marabá



São José-RS 1 x 0 Brasil de Pelotas



América-RN x Central