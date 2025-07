Atacante do Bragantino detalha agressão de Garro e diz: 'Foi covardia'

Do UOL, em São Paulo

O atacante Thiago Borbas, autor do gol que deu a vitória ao Bragantino sobre o Corinthians, revelou que tomou um empurrão nas costas de Garro, meia do alvinegro, já no acesso aos vestiários da Neo Química Arena. O jogo ocorreu na noite de hoje e foi válido pelo Brasileirão.

O que ele falou?

Thiago Borbas (à esquerda) marcou o gol da vitória do Bragantino sobre o Corinthians Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Confusão com corintiano. "Teve [confusão], mas fica no campo. Faz parte do campo. Ele sabe o que aconteceu."

Empurrão pelas costas. "Foi uma covardia, mas fica no campo. Foi um empurrão. Eu estava de costas e ele veio por trás, por isso falei que foi covardia. O jogo estava quente, mas acontece, faz parte do jogo. A gente vai se reencontrar novamente."

Atitude do Bragantino. "Não sei o que o clube vai fazer e se vai fazer algo. Estou fora disso. Preciso trabalhar e seguir dando o melhor para o time.