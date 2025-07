Surfe: Yago Dora vai às quartas e vira líder do Mundial pela primeira vez

Yago Dora está vivendo o melhor momento da carreira — e agora tem a lycra amarela para provar. O catarinense assumiu neste domingo a liderança do ranking mundial de surfe pela primeira vez na carreira, a apenas uma etapa do fim da temporada regular.

O feito veio após a classificação de Yago às quartas de final do Open J-Bay e a eliminação de Jordy Smith, então líder e dono da casa.

Com isso, Yago pode garantir uma vantagem importante: se chegar ao WSL Finals, em Fiji, como número 1 do mundo, terá o privilégio de disputar apenas um confronto — a final — contra o vencedor do mata-mata entre os outros quatro classificados, em uma melhor de três. É o prêmio máximo da consistência durante o ano.

O que aconteceu

Na água, Yago teve pela frente um duelo 100% brasileiro contra João Chianca, logo na primeira bateria das oitavas. Começou atrás, viu Chumbinho encaixar boas manobras e assumir a dianteira, mas mostrou maturidade e sangue-frio para virar a disputa no momento certo.

Yago Dora vive ótimo momento em J-Bay Imagem: Alan Van Gysen/WSL

Faltando menos de dez minutos para o fim, Yago voou alto: encaixou um aéreo de rotação completa com aterrissagem limpa e arrancou um 9,00 dos juízes. No fim, ainda trocou sua segunda nota para confirmar a vitória por 14,57 a 13,67.

A liderança do ranking veio pouco depois, com a surpreendente derrota de Jordy Smith para o francês Marco Mignot na quinta bateria. Agora, Yago encara Leonardo Fioravanti nas quartas.

Filipe também avança

Quem também segue firme na briga é Filipe Toledo. O tricampeão em J-Bay foi cirúrgico na escolha das ondas e soube usar toda sua versatilidade para vencer Barron Mamiya por 14,97 a 10,60, com notas 7,40 e 7,57.

Italo se despede

Em uma bateria marcada por ondas irregulares e difíceis de ler, Italo Ferreira não conseguiu encontrar as melhores oportunidades para soltar seu surfe. Ainda assim, lutou até o fim. Nos segundos finais, precisava de 7,51 para virar o confronto e acertou um aéreo potente, mas recebeu 7,00 — insuficiente para a classificação.

Quem avançou foi Connor O'Leary, que fez bom uso da única onda realmente com potencial da bateria. O japonês arrancou um 8,50 logo no início e administrou a liderança com um 4,33 como segunda nota.