Sinner dá o troco por final épica, destrona Alcaraz e conquista Wimbledon

Wimbledon tem um novo campeão. Após dois anos de reinado de Carlos Alcaraz, quem levantou a taça este ano foi o italiano Jannik Sinner. Pouco mais de um mês depois de ser superado pelo espanhol em uma final histórica em Roland Garros, o número 1 do mundo se vingou neste domingo, na Quadra Central. Também de virada, com parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4 o jovem de 23 anos tornou-se o 23º homem da Era Aberta (a partir de 1968) a conquistar o torneio britânico nas simples.

Sinner também o primeiro jogador italiano a levantar o troféu de Wimbledon e o tenista de seu país com mais títulos de slam na história. Ele agora soma quatro taças em torneios deste porte (Australian Open/2024-25, US Open/2024 e Wimbledon/2025) e abre distância em relação a Nicola Pietrangeli (dois títulos), Adriano Panatta (1), Francesca Schiavone (1) e Flavia Pennetta (1).

Sequências quebradas

Até este domingo, Alcaraz somava cinco vitórias seguidas sobre Sinner: Indian Wells/2024, Roland Garros/2024-25, Pequim/2024 e Roma/2025. O triunfo do italiano interrompe a série do rival e diminui a vantagem do espanhol no histórico de confrontos diretos. O placar geral agora mostra 8 a 5 para Alcaraz. Sinner não vencia o rival desde as semifinais do ATP 500 de Pequim de 2023.

A derrota na final de Wimbledon significa também o fim de outras duas enormes séries de Alcaraz. O espanhol vinha de 20 vitórias seguidas no torneio britânico e, no circuito, não perdia há 24 partidas. Além de tudo isso, Carlitos jamais havia sido superado em uma final de slam. Ele somava cinco vitórias em cinco decisões disputadas até este domingo.

Como fica o ranking

Já que Alcaraz foi finalista no ano passado, enquanto Sinner foi eliminado nas quartas de final, o italiano já começou a final sabendo que, mesmo derrotado, abriria vantagem em relação ao rival no ranking. Com o título, Jannik agora tem 3.430 pontos de frente. Veja como fica o top 10:

1. Jannik Sinner - 12.030

2. Carlos Alcaraz - 8.600

3. Alexander Zverev - 6.310

4. Taylor Fritz - 5.035

5. Jack Draper - 4.650

6. Novak Djokovic - 4.130

7. Lorenzo Musetti - 3.350

8. Holger Rune - 3.340

9. Ben Shelton - 3.330

10. Andrey Rublev - 3.110

48. João Fonseca - 1.116

Como aconteceu

Depois de quatro games em que os sacadores prevaleceram sem problemas, Sinner finalmente conseguiu agredir no quinto game, no serviço de Alcaraz. Depois de vencer três pontos com um voleio e duas ótimas direitas, o italiano viu Alcaraz errar uma esquerda e uma direita do fundo de quadra e, assim obteve a primeira quebra do jogo. No game seguinte, após um voleio vencedor e um ace, o número 1 do mundo abriu 4/2.

A vantagem durou pouco. No oitavo game, Alcaraz elevou o nível, fazendo um voleio vencedor e ganhando um lindo rali. Sinner, então, cometeu dois erros não forçados, e o placar ficou igualado mais uma vez: 4/4. O espanhol manteve o bom momento, e Sinner não acompanhou. No décimo game, uma curtinha que deixou o oponente no chão deu a Alcaraz um set point. Sinner se salvou quando o espanhol errou uma devolução de segundo saque. O italiano, porém, cometeu uma dupla falta, e Alcaraz fechou o set quando se defendeu espetacularmente com um slice quando Sinner tinha disparado uma excelente paralela de direita.

O italiano respondeu rápido, com duas ótimas devoluções e uma direita que Alcaraz não conseguiu defender. Assim, quebrou o saque do espanhol para fazer 1/0 no segundo set. Sinner salvou um break point para abrir 2/0 e, mais tarde, teve outra chance de quebra, mas errou uma devolução de segundo saque e viu o espanhol confirmar o serviço no sétimo game. Não adiantou muito. O número 1 manteve a vantagem e, com duas direitas espetaculares - uma paralela e uma cruzada - confirmou seu serviço no décimo game, devolvendo o 6/4 do set anterior.

O terceiro set começou com duas duplas faltas de Alcaraz e dois break points para Sinner, mas o espanhol conseguiu evitar a quebra. O espanhol não sacava bem (menos de 50% de aproveitamento de primeiro serviço), mas vencia os pontos mais importantes e seguiu confirmando seu serviço ao longo da parcial. O italiano, por sua vez, dava poucas chances. Quando foi pressionado e precisou sacar em 30/30 no oitavo game, fez dois aces seguidos - o primeiro deles, no segundo saque. No nono, foi a vez de Sinner ter outra chance de quebra, que veio após um par de boas devoluções. Outra delas colocou Alcaraz na defensiva, e o número 1 foi à rede e conseguiu a quebra para fazer 5/4. Sem vacilar, confirmou seu serviço outra vez, fez 6/4 e tomou a dianteira.

One set away from the Gentlemen's Singles trophy ??#Wimbledon pic.twitter.com/zaKSVdV89k -- Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

A potência e a eficiência de Sinner com as devoluções seguiu dando o tom, e logo no terceiro game do quarto set, o italiano anotou mais uma quebra ao fazer uma devolução vencedora de esquerda. Alcaraz, a essa altura, mostrava-se impaciente e irritado. No quinto game, abriu 40/0, mas deixou Sinner igualar o game. O espanhol se salvou ao ganhar um belo rali e, depois, encaixar um bom saque. No sétimo game, a história se repetiu, e Carlitos venceu mais um rali quando placar mostrava 30/30. Assim, manteve-se apenas uma quebra atrás e foi sorrindo para a virada de lado.

O esforço valeu a pena. Sinner cometeu um par de erros no oitavo game e finalmente cedeu dois break points. O italiano salvou o primeiro com um belo segundo saque aberto. No segundo, Alcaraz mandou uma direita longa demais. Em seguida, com uma ótima esquerda e mais um segundo saque brilhante, Jannik fez 5/3 e ficou a um game do título. Foi a última chance do espanhol. Sinner foi para o saque, venceu um rali de 15 golpes para iniciar o game; fez uma esquerda vencedora para abrir 30/0; foi bem à rede para abrir 40/0; e fechou o jogo pouco depois, com um saque indefensável.